Columnistas

Del púlpito de Jesse Jackson al embate del trumpismo

Jackson fue dos veces precandidato presidencial del Partido Demócrata y muchos analistas consideran que, gracias a tales intentos, aunque fallidos, se le abrió el camino a Barack Obama para convertirse en el primer presidente afroamericano de Estados Unidos

EscucharEscuchar
Por Cristina Eguizábal Mendoza
30 de noviembre de 1988. El reverendo Jesse Jackson, entonces precandidato presidencial del Partido Demócrata, sonríe ante una pregunta de una reportera, en las afueras de la Casa Blanca.
Foto del 30 de noviembre de 1988: el reverendo Jesse Jackson, quien fue precandidato presidencial del Partido Demócrata, sonríe ante la pregunta de una reportera, en las afueras de la Casa Blanca. (Shutterstock/Foto)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.