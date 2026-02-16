Columnistas

Pasamos del libro al algoritmo y hoy la imagen lo devora todo

Se obliga a los autores a realizar una puesta en escena de su vida que rara vez coincide con el proceso real de escritura, el cual suele ser hijo del tiempo y la soledad

Por Dorella Barahona
El libro en la era de las redes sociales, literatura para Instagram, hologramas culturales
La presión algorítmica empuja a escritores y artistas a proyectar versiones comercializables de sí mismos, en un ecosistema donde la viralidad pesa más que la profundidad.







Dorelia Barahonahologramas culturales

