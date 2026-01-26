Columnistas

Decir ‘verdoso’ en estos días puede resultar sospechoso

En las actuales circunstancias, hay un problema peor con ‘verdoso’: pueden malinterpretarme y pensar que hablo de política

Por Carlos Arguedas Ramírez

Un autor cuyo nombre callo describe unos “setos verdes y frondosos” que intentaban decorar los lados de las aceras de cierto lugar “como centinelas verdosos”.








Carlos Arguedas Ramírez fue asesor de la Presidencia (1986-1990), magistrado de la Sala Constitucional (1992-2004), diputado (2014-2018) y presidente de la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa (2015-2018). Es consultor de organismos internacionales y socio del bufete DPI Legal.

