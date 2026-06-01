Columnistas

De una isla rota a una nueva vida: un peluquero con dignidad suficiente para empezar desde cero

Fingió ser peluquero y de este modo logró que otro inmigrante de distinto origen, un nicaragüense afincado desde hacía cuatro años en el país, lo colocara en su modesto negocio donde le sobraba una silla

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Por Carlos Arguedas Ramírez

Llegó al país hará ocho meses procedente de una isla asolada por una quimera fallida.








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Carlos Arguedas Ramírez

Carlos Arguedas Ramírez

Carlos Arguedas Ramírez fue asesor de la Presidencia (1986-1990), magistrado de la Sala Constitucional (1992-2004), diputado (2014-2018) y presidente de la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa (2015-2018). Es consultor de organismos internacionales y socio del bufete DPI Legal.

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