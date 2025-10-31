Columnistas

De la atención a la intención en política

Es vital reaccionar ante la manipulación de impulsos primitivos que alteran y crispan y que luego son convertidos en carnadas para el secuestro emotivo y cognitivo

EscucharEscuchar
Por Eduardo Ulibarri

El científico británico Tim Berners-Lee es un prodigioso generador de ideas. La más consecuente y transformadora fue su invención, en 1989, de la World Wide Web, esa www que usamos más de 5.000 millones de humanos como puerta para conectarnos. Durante los últimos años, del entusiasmo pasó a la preocupación por la creciente disfuncionalidad y manipulación de sus usos. Pero, creador como es, ha trocado los lamentos en opciones para potenciar la comunidad universal, colaborativa y creativa que entonces logró crear.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
RadarEduardo Ulibarrieconomía de la atencióneconomía de la intenciónsecuestro emotivo
Eduardo Ulibarri

Eduardo Ulibarri

Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.