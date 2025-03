De Enrique Camarena a Geiner Zamora: la frontera intolerable

A finales de la década de 1970, en el siglo pasado, se realizó en Sinaloa, México, la “Operación Cóndor”, un enorme despliegue militar que pretendía erradicar los sembradíos de marihuana y amapola en ese estado; ello dio lugar al llamado “efecto cucaracha” [sic], puesto que los incipientes líderes narcotraficantes se desplazaron hacia Guadalajara, Jalisco, y conformaron el primer cartel mexicano (el Cartel de Guadalajara).

Miguel Ángel Félix Gallardo era el líder de la organización, y lo seguían. en orden de importancia. Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, alias Don Neto. La vida en esa ciudad cambió, el dinero fluía a raudales y se notaba, aparecieron proyectos inmobiliarios por todas partes, bancos, comercios variados y una bonanza económica aparentemente inexplicable. También brotaron restaurantes a la usanza sinaloense, centros nocturnos y de prostitución, disimulados dentro de la urbe. Paulatinamente, se incrementaron los niveles de violencia y se produjeron una serie de homicidios que parecían ser dirigidos hacia ciertas personas, en donde la causa no era el robo ni la pasión, sino que no tenían un motivo conocido.

La DEA (Administración para el Control de Drogas, por sus siglas en inglés), ya estaba presente en Guadalajara y uno de sus agentes, Enrique Kiki Camarena Salazar, nacido en la ciudad de Mexicali en 1947, nacionalizado estadounidense, logró infiltrarse durante un año y medio en el grupo criminal con buen suceso. Camarena ubicó, con la ayuda del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, el rancho El Búfalo, en Chihuahua, que era administrado por Caro Quintero. El Cartel de Guadalajara cultivaba ahí cientos de hectáreas de marihuana. Fuentes no oficiales señalaron, en su momento, que se producían unas 11.000 toneladas anuales.

Los cultivos fueron destruidos por el Ejército mexicano en noviembre de 1984 y ello representó el mayor golpe dado por las autoridades al narcotráfico hasta ese momento. El 7 de febrero de 1985, unos meses después de esa operación, policías federales a las órdenes del cartel secuestraron a Enrique Camarena y al piloto Alfredo Zavala; fueron llevados a una casa de la calle Lope de Vega, de Guadalajara, donde se les torturó durante dos días hasta ser asesinados, el 9 de febrero de 1985. Sus cuerpos fueron hallados por un campesino en el rancho El Mareño, en Michoacán, el 6 de marzo de 1985.

Enrique Kiki Camarena fue el primer miembro activo de la DEA en ser asesinado. La respuesta de la agencia sería contundente: se puso en marcha la denominada “Operación Leyenda”, que desintegró, a la postre, el Cartel de Guadalajara, pero engendró la dura realidad actual que sufre México. Si bien sus tres principales dirigentes fueron detenidos, Miguel Ángel Félix Gallardo, capo del grupo, distribuyó el negocio de la droga en ese país entre sus más leales subalternos: los hermanos Arellano Félix se quedaron con Tijuana; a Amado Carrillo, mejor conocido como el Señor de los Cielos, le correspondió Ciudad Juárez y, por otra parte, Ismael el Mayo Zambada y Joaquín el Chapo Guzmán fundaron el Cartel de Sinaloa. Lo demás es historia.

Rafael Caro Quintero, principal artífice de la muerte de Camarena fue capturado en Costa Rica el 4 de abril de 1985, en San Rafael de Ojo de Agua, en Alajuela, en una propiedad conocida como “El Castillo”. Extraditado a México, ofreció pagar la deuda externa de ese país a cambio de inmunidad, lo cual fue rechazado.

Enrique Camarena y Geiner Zamora, ambos asesinados por el crimen organizado. Fotos: Archivo LN (Archivo LN/Archivo LN)

Fue condenado a 40 años de prisión por la autoría intelectual del asesinato de Camarena, no por delitos relacionados con el narcotráfico. Sin embargo, inesperadamente, fue liberado la madrugada del 9 de agosto de 2013 del penal de Puente Grande, ubicado en Jalisco, luego de haber obtenido un amparo por parte del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito con sede en Jalisco. Fue recapturado el 15 de julio de 2022, gracias a que un perro de búsqueda llamado Max lo encontró escondido entre la maleza en el poblado de San Simón, Sinaloa, durante un operativo.

Rafael Caro Quintero llegó a Nueva York el 27 de febrero de este año, para enfrentar cargos por narcotráfico, fue entregado por el gobierno mexicano junto con otras personas en una inédita decisión ejecutiva; se le colocaron las mismas esposas que alguna vez pertenecieron a Enrique Camarena. Ello, a pedido del hijo de este, quien se desempeña como juez en Estados Unidos. La oficina de la procuradora general, Pam Bondi, anunció que buscará la pena de muerte en contra de Caro Quintero.

Ningún homicidio debe quedar sin una respuesta jurisdiccional. Aunque no conocí a Geiner Zamora Hidalgo, dos personas que sí trabajaron con él, me dijeron que no solo era un oficial honrado y valiente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), sino que, además, era muy inteligente, provenía del esfuerzo propio y creía que Costa Rica valía mucho la pena. Con sus apenas 38 años, lideraba la investigación de los casos de delincuencia organizada en Pococí de Guápiles.

Nadie quiere ser un héroe dejando sola a su familia. Todos sabemos que hay dolores que nadie comprende y que perduran más de lo que socialmente se puede demostrar. Geiner Zamora fue asesinado debido a su trabajo como investigador judicial. Es el primer caso que ocurre en Costa Rica y debe ser el último. El mensaje es claro: si este cruce de límites se tolera, Costa Rica puede declararse oficialmente como un Estado fallido.

jaimerobletog@gmail.com

Jaime Robleto es abogado.