Columnistas

De covid-19 a hantavirus: seguimos sin aprender

Sirva este hecho como un llamado a retomar muchas de las prácticas preventivas que adquirimos durante la pandemia y a hacerlas hábitos permanentes

EscucharEscuchar
Por Nuria Marín Raventós

El hantavirus detectado en el crucero MV Hondius nos recuerda cuán vulnerables seguimos siendo y con qué facilidad olvidamos la pandemia y los buenos hábitos que nos dejó. La crisis convirtió la embarcación en una bomba flotante durante un mes.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Sana críticaNuria Marín Raventóshantaviruscrucero MV Hondiuscovid-19
Nuria Marín Raventós

Nuria Marín Raventós

Licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica y Máster en Artes Liberales en Harvard University. Co-fundadora y Vicepresidenta del grupo empresarial "Alvarez y Marín Corporación". Mujer Empresaria del Año 2011, Premio Alborada, Programa de Desarrollo Mujer Empresaria, Cámara de Comercio. Profesora, analista y conferencista.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.