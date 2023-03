Cultura y deporte

Una persona cercana repite que si algo debe rescatarse de la era soviética es el apoyo a la cultura y el deporte, entre ellos el juego ciencia, el ajedrez. No en vano la hegemonía ajedrecista soviética lo dominó durante muchos años, hasta que en 1972 un joven norteamericano, Bobby Fischer, derrotó al campeón Boris Spaski; no obstante, tras su retiro volvieron los campeones soviéticos Karpov y Kasparov, de igual manera es digno destacar las glorias de la rumana Nadia Comaneci, entre otras figuras sobresalientes. Por supuesto, existió un sesgo ideológico que limitó libertades públicas, lo que no se puede pasar por alto para citar solo uno: Aleksandr Solzhenitsyn.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌