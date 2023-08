Cuidacarros leguleyo

Sucedió así. No invento. Una vez dejé el carro en plena calle y, al volver, le habían quebrado una ventana para robar una chaqueta. Chivísima, arranqué, y cuando iba saliendo llegó el cuidacarros y tuvimos esta conversación: —Macho, ¿qué, se va sin darme nada?— Pero ¿no ve que me rompieron la ventana? Encima, viene y me cobra. No sea car’e barro. —Diay, mae, ¿qué le pasa? Yo solo se lo estaba cuidando.

