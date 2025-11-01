Columnistas

Cuatro ejemplos de la errática gestión del MEP

Todos los casos tienen un hilo común: ausencia de diagnóstico, improvisación y desdén por la técnica. Y todos evidencian la pérdida de una cultura de gestión pública basada en datos

Por Andrés Fernández Arauz

Las políticas educativas deben sostenerse sobre evidencia y planificación. Sin embargo, en los últimos tres años, el Ministerio de Educación Pública ha tomado decisiones que contradicen datos, estudios y advertencias técnicas. Cuatro casos ilustran esta tendencia.








Economista en jefe del Consejo de Promoción de la Competitividad. Licenciado en Economía y máster en Estadística por la Universidad de Costa Rica, posee una maestría en Data, Economics and Development Policy del MIT. Sus contribuciones académicas se han publicado en revistas nacionales e internacionales

