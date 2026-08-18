Columnistas

Cuatro años de irrespeto

Tener un carril cerrado durante todo ese tiempo no es una simple molestia; es una infracción legal continua que tiene consecuencias penales

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Por Elian Villegas Valverde
Reconstrucción del edificio del Banco Popular en avenida segunda. Cierre de un carril de la avenida y de la acera completa.
Foto tomada hace unos pocos días. Persiste el cierre de parte de un carril y la acera completa. (Elian Villegas Valverde/Foto cortesía)







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Elian Villegas Valverde

Elian Villegas Valverde

Exministro de Hacienda y abogado con 30 años de experiencia en mercados financieros.

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