Columnistas

¿Cuánto vale una persona?

La dignidad opera como un límite al ejercicio del poder, al igual que los derechos humanos que surgen en su nombre. Su función es recordar que ni el Estado, ni el mercado, ni ninguna institución pueden disponer libremente de los seres humanos

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Por José Daniel Rodríguez Arrieta
Fila de figuras humanas de papel sobre fondo de color. Concepto de diversidad, inclusión y dignidad humana
La dignidad humana no es una consecuencia de los derechos; es su fundamento. (Shutterstock/Imagen)







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