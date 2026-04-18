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¿Cuántas mujeres lantana conoce usted? O, quizá, sea una de ellas

La lantana soporta condiciones muy difíciles. Tolera la poda profunda, el sol intenso, el exceso de lluvia, el desgaste y el abandono relativo y, aun así, vuelve a florecer. Su aparente delicadeza engaña

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Por Juan José Romero Zúñiga
Lantanas, flores. Lantana. Colorida planta de jardín con flores que atraen mariposas
La lantana es reconocida por su gran capacidad para atraer mariposas. Hay, en esa capacidad de atraer vida sin parafernalia, una imagen que recuerda a las mujeres que despiertan afecto, respeto y confianza sin proponérselo como estrategia. (Shutterstock/Foto)







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Juan José Romero Zúñiga

Juan José Romero Zúñiga

Académico universitario con 30 años de experiencia en docencia, investigación y extensión. En la actualidad, es académico de tiempo completo en la Universidad Nacional (su alma máter), y en la Universidad de Costa Rica.

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