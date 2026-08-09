Columnistas

Cuando una madre no quiso ser madre

¡Recuerdo mis escalofríos y mi compasión el día que entendí lo que habría significado para ella tener tantos hijos sin deseo!

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Por Isabel Gamboa Barboza
Maternidad no deseada, embarazo no deseado, mujer embarazada con rostro triste
Mamá, igual que cientos de mujeres con las que he hablado, soportó una maternidad que, por más hijos, más años y más vida cotidiana que sostener, nunca logró desear. (Shutterstock/Ilustración)







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Isabel Gamboa Barboza

Isabel Gamboa Barboza

Premio Nacional de Literatura Aquileo J. Echeverría, profesora catedrática de la Universidad de Costa Rica, autora de varios libros y tiktokera con miles de seguidores en toda América Latina.

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