Columnistas

Cuando Rob Reiner dirigió la comedia más romántica

Además de un agudo sentido del humor, Reiner y Ephron eran dos idealistas que creían en ese amor definitivo, por elusivo que resultara

EscucharEscuchar
Por Gina Montaner
Rob Reiner, Meg Ryan y Billy Crystal en la proyección del 30.º aniversario de la película Cuando Sally conoció a Harry, en el TCL Chinese Theater IMAX el 11 de abril de 2019 en Los Ángeles, California.
Una foto de abril de 2019: Rob Reiner, Meg Ryan y Billy Crystal en la proyección del 30.º aniversario de la película "Cuando Harry conoció a Sally", en el TCL Chinese Theater IMAX, en Los Ángeles, California. (Shutterstock/Foto)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Rob ReinerMeg RyanBilly CrystalCuando Harry conoció a Sally
Gina Montaner

Gina Montaner

Columnista y escritora. Su libro más reciente es 'Deséenme un buen viaje' (Editorial Planeta). En 2006 coordinó los ensayos publicados en 'Un día sin inmigrantes' (Grijalbo) y en 2009 publicó la novela 'La Mala fama' (Grijalbo, Mondadori). Actualmente vive en España.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.