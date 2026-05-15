Columnistas

Cuando la restricción a la libertad de expresión es ilegítima

El Estado y sus autoridades no pueden proscribir de la conversación pública ningún tema porque la opinión sea diferente a la de quienes ostentan el poder público o político

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Por Giselle Boza S.
Traspaso de Poderes
El pasado 8 de mayo, día del traspaso de poderes en el Estadio Nacional, hubo algunas manifestaciones en favor de Palestina en el centro de San José. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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