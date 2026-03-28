Columnistas

Cuando la baja inflación convive con un bienestar estancado

Los hogares más pobres destinan hasta un 40% de su gasto a alimentos, un rubro que sigue aumentando por encima del promedio. Para ellos, la inflación ‘baja’ no es tan baja

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Por Andrés Fernández Arauz

Costa Rica atraviesa una situación poco común: inflación cercana a cero –e incluso negativa– durante meses. A primera vista, podría parecer una buena noticia. Pero hay una pregunta incómoda que empieza a emerger: si los precios no suben, ¿por qué la gente no siente que vive mejor? El problema es que la baja inflación no es lo mismo que un mayor bienestar.








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Andrés Fernández Arauz

Andrés Fernández Arauz

Economista en jefe del Consejo de Promoción de la Competitividad. Licenciado en Economía y máster en Estadística por la Universidad de Costa Rica, posee una maestría en Data, Economics and Development Policy del MIT. Sus contribuciones académicas se han publicado en revistas nacionales e internacionales

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