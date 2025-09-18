Columnistas

Cuando el dolor no importa: sesgos de género en la salud

Estudios confirman que existe una brecha de género en el manejo del dolor y que la inversión en investigación depende de si las enfermedades afectan más a los hombres; de hecho, las mujeres están infrarrepresentadas en los ensayos clínicos

Por Larissa Arroyo Navarrete
dolor menstrual, endometriosis, mujer con dolor abdominal, menstruación
La endometriosis afecta, según la OMS, a 190 millones de mujeres y niñas en edad reproductiva en el mundo, cerca del 10% de esta población. Es una enfermedad crónica y dolorosa. (Shutterstock/Foto)







