Columnistas

Cuando absolver es justicia: el valor del juez frente a la presión pública

Debemos aspirar a una justicia imparcial, aunque sus decisiones sean impopulares, aunque no satisfagan al grito irracional, ni al populismo, ni a los discursos de odio que ponen en riesgo la libertad de inocentes

EscucharEscuchar
Por Francisco J. Dall’Anese
Juez, jueces, justicia, derecho, juicio, debate
El carácter "contramayoritario" de la justicia debe evitar condenas de inocentes basadas en rumores, diatribas de poderosos o prueba falsa. (Shutterstock/Foto:)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Francisco J. Dall’Anesejuecesjusticiapruebas falsasdecisiones impopularesFiscales

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.