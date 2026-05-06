Columnistas

Creer no es saber: el costo de opinar sin evidencia

La diferencia entre creer y saber no es un detalle menor. Es, a la larga, lo que separa una buena decisión de un disparate bien presentado

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Por María Luisa Ávila

W. Edwards Deming (1900–1993) lo dijo sin rodeos: “Sin datos, usted es solo otra persona con una opinión”. Es una frase incómoda, especialmente en un espacio como este. Porque sí, esta es una columna de opinión. Pero no todas las opiniones son iguales. Y no deberían serlo.








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