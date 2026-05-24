Columnistas

Costa Rica ya tiene prestigio verde; ahora debe ganar credibilidad azul

Costa Rica sigue siendo un país ambientalmente relevante, pero su océano demanda una gestión más ambiciosa, integrada y verificable

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Por Lenin Corrales
Fortalecer la gobernanza pesquera, acelerar la inversión en saneamiento y construir una estrategia nacional de economía azul son tareas prioritarias para Costa Rica. (Foto con fines ilustrativos de la Fundación Costa Rica por Siempre).







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