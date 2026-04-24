Columnistas

Costa Rica y su error recurrente: ignorar la Constitución y pagar el precio

Espero que Laura Fernández tenga claro que debe hacer de Mideplán la bujía del gobierno, y a su ministro, el líder más estratégico y movilizador del gabinete. Exactamente como no lo hizo Rodrigo Chaves con ella

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Por Johnny Meoño Segura
Constitución Política de la República de Costa Rica, del año 1949, fotografiada en el Archivo Nacional. (Melissa Fernandez Silva)







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