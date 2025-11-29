Columnistas

Lo que realmente implica la contracción abrupta del ecosistema de medios abiertos en el país

La suspensión cautelar no cierra el proceso; solo abre una ventana para revisarlo. La decisión de fondo es cómo equilibrar modernización con diversidad

Por Andrés Fernández Arauz

La Sala Constitucional suspendió esta semana el concurso para asignar frecuencias de radio y televisión. El magistrado instructor señaló un riesgo plausible: que la baja participación del proceso genere una reducción significativa de los servicios radiofónicos y televisivos del país.








Economista en jefe del Consejo de Promoción de la Competitividad. Licenciado en Economía y máster en Estadística por la Universidad de Costa Rica, posee una maestría en Data, Economics and Development Policy del MIT. Sus contribuciones académicas se han publicado en revistas nacionales e internacionales

