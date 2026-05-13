Columnistas

Costa Rica: ¿cuánto vale lo que producimos?

Un país que no crece en productividad termina repartiendo escasez

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Por Jaime García

En un mundo que cambia más rápido de lo que los gobiernos legislan, los mercados se transforman y las certezas de ayer se vuelven preguntas de hoy, Costa Rica no puede darse el lujo de navegar por intuición. Necesita conversar más seriamente sobre su futuro, con datos que nos permitan entender nuestras ventajas, nuestros rezagos y las decisiones que debemos tomar para sostener un modelo de desarrollo que combine crecimiento económico, progreso social, sostenibilidad ambiental e instituciones sólidas.








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