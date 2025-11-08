Columnistas

País repuntó en índice de competitividad, pero persisten alarmantes brechas

El último informe de competitividad nacional pone en evidencia marcados contrastes en el país. Algunos pilares, como la salud y la seguridad, muestran señales de alerta

Por Andrés Fernández Arauz

El Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC) publicó este viernes 7 de noviembre el quinto informe de competitividad nacional, y el resultado es claro: seguimos siendo un país de contrastes.








competitividadCPCÍndice de Competitividad Nacional

