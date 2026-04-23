Columnistas

¿Cómo sería el mundo si de verdad creyéramos en lo que decimos creer?

Es más fácil justificar la violencia que encarnar un principio. Más fácil defender una idea que vivirla. Más fácil señalar la incoherencia afuera que reconocerla adentro

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Por Aimée Leslie
Estudio bíblico, primer plano de personas tomadas de la mano, con biblias sobre la mesa, oración, meditación, cristianismo, religiosidad, fe
Pienso en el cristianismo, tan presente en Estados Unidos y Rusia, cuya enseñanza central habla del amor al prójimo, del perdón, de poner la otra mejilla, de cuidar al más vulnerable. (Shutterstock/Foto)







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Aimée Leslie

Aimée Leslie

Tiene un doctorado en Transiciones hacia la Sostenibilidad de la Universidad de Lancaster y cuenta con 20 años de experiencia en varias ONG ambientales en países como Argentina, México y Suiza. Actualmente, se desempeña como directora de Conservación de WWF-Perú.

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