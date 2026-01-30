Columnistas

Cómo resolver la incertidumbre electoral

¿Queremos concentración de poder o respeto a los balances democráticos? ¿Tenemos presente, más allá de reacciones emocionales, las consecuencias de nuestras decisiones?

EscucharEscuchar
Por Eduardo Ulibarri

La democracia se caracteriza por la certidumbre de los procesos y la incertidumbre de los resultados. Así lo plantea el politólogo polaco Adam Przeworski en su ya clásico libro Democracia y mercado (1991). Se refiere tanto a sus dimensiones electorales como a las que dependen de órganos deliberativos. La certidumbre descansa en normas claras y aceptadas y en árbitros legítimos encargados de aplicarlas. La incertidumbre emana de la autonomía de ciudadanos y sus representantes, ejercida en el marco institucional.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
RadarEduardo Ulibarridemocraciaelecciones 2026
Eduardo Ulibarri

Eduardo Ulibarri

Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.