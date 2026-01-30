Cómo resolver la incertidumbre electoral

La democracia se caracteriza por la certidumbre de los procesos y la incertidumbre de los resultados. Así lo plantea el politólogo polaco Adam Przeworski en su ya clásico libro Democracia y mercado (1991). Se refiere tanto a sus dimensiones electorales como a las que dependen de órganos deliberativos. La certidumbre descansa en normas claras y aceptadas y en árbitros legítimos encargados de aplicarlas. La incertidumbre emana de la autonomía de ciudadanos y sus representantes, ejercida en el marco institucional.

En la dimensión electoral de nuestra democracia, la Constitución y las leyes, en particular el Código Electoral, definen las reglas; el TSE las interpreta y aplica con pulcritud y rigor. Pero el resultado depende de la decisión libre de cada votante. Por esto es incierto.

Esas normas que rigen las elecciones, pero que también protegen nuestros derechos y definen el quehacer sustantivo y cotidiano de la democracia, son la estructura de lo que llamamos Estado de derecho. Los órganos que las aplican, como la Asamblea Legislativa, los tribunales y las instituciones de control, son sus motores.

Planteadas estas premisas, aterrizo en nuestra coyuntura y la importancia de ser consciente sobre lo mucho que implica cómo cada uno de nosotros actúe este domingo ante la incertidumbre electoral.

¿Estamos dispuestos a resolverla a favor de opciones que desdeñan, o incluso atacan, la certidumbre de las normas y el quehacer de los árbitros y procesos que garantizan nuestra autonomía personal, igualdad jurídica y vida democrática? ¿Queremos concentración de poder o respeto a los balances democráticos? ¿Tenemos presente, más allá de reacciones emocionales, las consecuencias de nuestras decisiones? Dejo planteadas estas tres preguntas como incentivos para la meditación durante las próximas horas.

En un lúcido ensayo publicado en 2022, Eduardo Lizano, economista y estadista, recordó los tres pilares que sostienen nuestro contrato social: progreso material, equidad y bienestar colectivo, y democracia representativa, condición indispensable de los otros. Además, nos convocó a defenderla de enemigos como el clientelismo, el populismo, el autoritarismo y la “democracia iliberal”, la que se vale de las elecciones para luego atropellar instituciones. Atendamos su llamado al votar.

Eduardo Ulibarri es periodista y analista.