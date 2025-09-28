Columnistas

¿Cómo no preocuparnos por la Caja?

Con el narcotráfico convertido en cáncer nacional, debemos velar para que los problemas de gestión de la CCSS no hagan que esta institución sea usada como una proveedora de drogas letales como el fentanilo

Por Nuria Marín Raventós

Por mi experiencia empresarial, me consta que una de las decisiones más complejas en una organización es la escogencia e implementación de un nuevo sistema de software, más si es el que se utiliza para centralizar y gestionar todos los procesos y datos en una única plataforma (ERP), lo cual es un excelente mecanismo para la gobernanza corporativa pero de implementación muy cuidadosa.








Licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica y Máster en Artes Liberales en Harvard University. Co-fundadora y Vicepresidenta del grupo empresarial "Alvarez y Marín Corporación". Mujer Empresaria del Año 2011, Premio Alborada, Programa de Desarrollo Mujer Empresaria, Cámara de Comercio. Profesora, analista y conferencista.

