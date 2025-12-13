Columnistas

Cien años después, mi abuelo me lee sus poemas

Cien años han transcurrido y, gracias a la escritura, puedo reencontrarme con el abuelo que cruzó fronteras y hoy habla con su lenguaje de tinta

EscucharEscuchar
Por Carlos Rubio
Luis Rubio Guerrero, abuelo del escritor Carlos Rubio
Luis Rubio Guerrero, abuelo del escritor Carlos Rubio (Cortesía: Carlos Rubio/Cortesía: Carlos Rubio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
abuelo de Carlos RubioCarlos RubioLuis Rubio Guerrero
Carlos Rubio

Carlos Rubio

Especialista en literatura infantil, profesor jubilado de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional. Desde 2016 es miembro de número de la Academia Costarricense de la Lengua. Ha escrito más de diez libros literarios dedicados a la niñez.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.