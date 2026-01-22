Columnistas

Chaves es el resultado de más de 25 años de traición al Estado social de derecho

Rodrigo Chaves es la versión más estridente y más abiertamente antidemocrática de prácticas que otros partidos implementaron antes en contra de la transparencia y la rendición de cuentas, en contra de la justicia social y de los derechos humanos

Por Gabriela Arguedas Ramírez
Rodrigo Cháves ante comisión legislativa.
Para el sector enfurecido de la población que ve en los otros políticos a los “mismos de siempre”, Rodrigo Chaves es su ángel vengador. Aquí, el pasado 14 de noviembre en las afueras de la Asamblea Legislativa, cuando el presidente comparecería ante los diputados por denuncias de beligerancia política. (Albert Marín/Albert Marín)







