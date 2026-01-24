Carta al próximo gobierno

Estimados señores del próximo gobierno. A falta de pocos días para las elecciones presidenciales, les dirijo esta atenta carta para expresarles las altas expectativas que tenemos los costarricenses sobre la administración que se avecina.

Recuerden que, a la hora de colocarse la banda presidencial y de jurar sobre la Biblia, el futuro mandatario asumirá el sagrado compromiso de velar por el bienestar de todos los ciudadanos del país y de ser garante del pleno respeto de nuestra legislación.

Tengan claro que, concluido el proceso electoral, esperamos que se aboquen desde el primer día a la ejecución de las acciones prometidas y a la búsqueda de acuerdos nacionales para atender los graves problemas que nos acechan.

No queremos que pierdan tiempo en reclamos ni linchamientos políticos. Pónganse a trabajar de inmediato para tratar de recuperar el tiempo que se perdió en los últimos cuatro años entre berrinches, ataques, sacadas de clavo y ocurrencias.

Las familias merecen recuperar la paz que les fue arrebatada por el temor a una bala perdida. Queremos sentirnos, de nuevo, seguros en nuestra casa, en el barrio, en la escuela, en la oficina, en el restaurante, en la tienda...

Por ello, exigimos que desde el minuto uno de su mandato enfrenten la ola de violencia y la penetración del crimen organizado con medidas concretas y contundentes.

Queremos ver un esfuerzo coordinado, y dotado de suficientes recursos técnicos y humanos, entre los cuerpos policiales para recuperar territorios tomados por las bandas y desalentar el uso de nuestro país como punto de exportación de droga.

Por otra parte, necesitamos que las próximas autoridades educativas emprendan, de una vez por todas, la urgente tarea de rescatar a nuestros niños y jóvenes de las crecientes deficiencias de la enseñanza pública.

Resulta prioritario definir una estrategia que permita nivelar y elevar las destrezas del estudiante, no solo mediante la optimización de los planes de estudio, sino también dándoles acceso a mejores docentes, herramientas pedagógicas e instalaciones.

Confiamos en que ustedes buscarán el consejo y el apoyo de las mejores mentes del país para elaborar planes con un robusto sustento técnico y práctico.

Y hablando de urgencias, los miles de asegurados que claman por una solución a las interminables listas de espera de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) también necesitan que ustedes cumplan su promesa de ayudarlos.

Acciones... Es lo mismo que esperan quienes no encuentran empleo, becas, facilidades para producir, buenas carreteras, ni hospitales. Señores del próximo gobierno, aunque todavía no se celebran las elecciones, desde ya deben tener claras las expectativas del pueblo. Atte: los ciudadanos.