Columnistas

Carlos ‘el Pibe’ Valderrama: la gran lección de quienes se atreven a ser diferentes

Hay hombres que ni al borde del abismo se traicionan. Y Valderrama era uno de ellos

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Por Andrés Arias
Y luego estaba el pelo. Ese pelo imposible. No como detalle. Como declaración. Antes de tocar la pelota, ya estaba diciendo algo. Antes de dar un pase, ya había decidido no obedecer del todo.







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