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Canadá rompe negociaciones con Trump: la disputa que pasó de los aranceles a la soberanía

Se cruzaron todas las líneas rojas. Eran condiciones inaceptables para Canadá

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Por Leonardo Garnier

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“Estados Unidos ha pedido demasiado y ha ofrecido muy poco. En consecuencia, ayer por la noche suspendí las negociaciones comerciales y pedí a los negociadores canadienses que regresaran a Ottawa”. Con estas duras palabras, Mark Carney, primer ministro de Canadá, explicó el fracaso de las negociaciones comerciales con los Estados Unidos.








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Leonardo Garnier

Leonardo Garnier

Ha sido profesor e investigador de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional, ministro de Planificación Nacional y Política Económica (1994-1998), ministro de Educación Pública (2006-2014) y asesor especial del secretario general de las Naciones Unidas para la Cumbre por la Transformación de la Educación (2022-2023).

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