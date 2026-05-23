Columnistas

Cada vez menos jóvenes estudian y trabajan simultáneamente

Durante años, estudiar y trabajar fueron de los principales mecanismos de movilidad social para miles de jóvenes de clase media y de sectores vulnerables. Permitía acumular experiencia laboral mientras se avanzaba en los estudios

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Por Andrés Fernández Arauz

Durante años, para muchos jóvenes costarricenses, estudiar y trabajar al mismo tiempo era parte de la normalidad en la transición hacia la vida adulta. Era la forma de pagar los estudios, de ganar experiencia, de ayudar en el hogar o de empezar a construir una independencia económica.








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Andrés Fernández Arauz

Andrés Fernández Arauz

Economista en jefe del Consejo de Promoción de la Competitividad. Licenciado en Economía y máster en Estadística por la Universidad de Costa Rica, posee una maestría en Data, Economics and Development Policy del MIT. Sus contribuciones académicas se han publicado en revistas nacionales e internacionales

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