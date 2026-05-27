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Cada semana, las noticias anuncian una nueva cura para el cáncer. ¿Es real?

Existen más de 200 tipos de cáncer documentados, cada uno con una biología propia, un comportamiento distinto y, por lo tanto, un abordaje diferente

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Por María José Durán
Primer plano de mano, brazo, con una vía endovenosa, recibiendo tratamiento a la vena
Cuando los medios anuncian un avance, generalmente están hablando de un avance real, pero específico. Un tratamiento que funciona para un subtipo de cáncer. (Shutterstock/Foto)







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María José Durán

María José Durán

Primera costarricense que cursa un doctorado en Bioingeniería en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), donde investiga nuevas avenidas para la cura de enfermedades por medio de la biología sintética y la inmunología. Graduada de Ingeniería en Biotecnología en el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC).

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