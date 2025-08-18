Columnistas

Cada día que pasa, aprecio más lo distinto, lo que no sé

Les contaré sobre un abogado que conozco. No será un insigne jurista, pero sí un hombre ingenioso. El otro día, en el entierro de un conocido, me dijo al oído: ‘Este es el cuarto funeral al que he asistido este mes. A nuestra edad, se le llama tener una vida social’

Por Carlos Arguedas Ramírez

Conozco un abogado a quien, en honor a la verdad, apenas puedo considerar amigo, que dice en serio que quiere este epitafio para su tumba: “Perdía casos, pero no muchos, y el número de sus amigos superaba el de sus enemigos”.








Carlos Arguedas Ramírez fue asesor de la Presidencia (1986-1990), magistrado de la Sala Constitucional (1992-2004), diputado (2014-2018) y presidente de la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa (2015-2018). Es consultor de organismos internacionales y socio del bufete DPI Legal.

