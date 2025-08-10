Columnistas

Bukele y el pacto fáustico: seguridad por democracia

La democracia salvadoreña no ha muerto con tanques en las calles, sino en silencio, desde dentro y, en este caso, con el respaldo de una ciudadanía que, harta de la corrupción y la inseguridad del pasado, ha aceptado canjear libertad por orden y resultados inmediatos

Por Daniel Zovatto
Nayib Bukele, presidente de El Salvador, en conferencia. El mandatario defiende la minería como estrategia económica para el país.
Nayib Bukele, quien llegó al poder hace seis años con una imagen joven y disruptiva y un discurso antisistema, fue reelegido en 2024 gracias a una reinterpretación arbitraria y contraria a la Constitución. (AFP/AFP)







