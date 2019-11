Caras vemos... A menudo me topo con Marco, un saludo rápido, algún comentario y nada más. Pero, el lunes, me dejó sin palabras cuando me encontré con su mensaje en Facebook: “Diosito decidió que ya era hora que le devolviera a mi princesa”. Su esposa, joven como él, había fallecido un día antes. Un cáncer se la llevó a los 33 años. No llegué a conocer a Alejandra Cordero, pero este martes, después de su partida, descubrí su herencia pública en el blog “El cáncer desde los ojos de Ale”, donde contó su vida después de recibir la noticia de que ese “bichillo” vivía dentro de ella. No, no es un muro de lamentos. Todo lo contrario. Sus escritos son un gracias a la vida y un ruego a disfrutarla a cada segundo, en cada detalle y en cada persona.