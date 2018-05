Esas dos figuras de seguro ni se conocían y hoy confluyen. Báez, quien se formó en el seminario de los carmelitas en Costa Rica, es un crítico del gobierno y ni siquiera votó en las elecciones municipales de noviembre “porque no confía en ese sistema electoral”. Es tuitero desde el 2013, tilda a Ortega de “dictador” y aclara que no es su intención hacer activismo político. “Yo hablo desde el Evangelio, pero la fe no puede quedar relegada al interior del templo”.