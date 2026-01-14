Columnistas

Blanquear a Bukele

La pesadilla de cualquier sociedad es no tener un sistema de justicia independiente. Tanto Ortega como Maduro, apenas llegar al poder, entendieron que los jueces y los fiscales son instancias de la máxima importancia y que someterlas es parte del guion de cualquiera al que le incomoden las reglas de la democracia

Por Marco Feoli
Presidentes Rodrigo Chaves y Nayib Bukele en la visita de esta último a Costa Rica. Llegada de ambos al centro penitenciario La Reforma, 14 de enero 2026
La tarde de este miércoles 14 de enero, el presidente salvadoreño Nayib Bukele (der.) fue a La Reforma en compañía del mandatario, Rodrigo Chaves, para colocar la primera piedra del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (Cacco). (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)







Marco Feoli

Jefe del Grupo Regional de las Américas del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU y profesor del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la ONU. Fue viceministro y ministro de Justicia. Abogado especialista en Derechos Humanos.

