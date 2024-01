“Bien vengas mal si vienes solo” es un antiguo refrán que, según el Instituto Cervantes, se encuentra en desuso. Significa precisamente lo contrario de la sentencia, muy conocida en la actualidad, sobre que “las desgracias nunca vienen solas”. Según este instituto y otros autores, es un refrán con una visión optimista y más completa que la versión que hoy usamos, pues reúne dos ideas: que los males vienen juntos y que, por tanto, siempre es mejor hacer frente a un solo contratiempo a la vez. Para seguir con el refranero: del ahogado, el sombrero.

Y, como “a la cama no te irás, sin saber una cosa más”, quisiera agregar que, en manos del gran Calderón de la Barca, una de las cumbres del Siglo de Oro español, “bien vengas mal…” pasó de refrán a una obra literaria, una comedia de enredos cuya primera representación fue allá por 1635. Y, como toda comedia que se repute, trata sobre asuntos como el honor, los secretos, la lealtad, la traición y el ridículo, que se van alternando hasta llegar a un final feliz. Habla sobre damas que tienen la astucia para dar vuelta a una situación apremiante sacando partido de su debilidad frente a hombres poderosos.

Como no soy crítico literario, paro aquí y únicamente agrego que toda esta disquisición arrancó de una conversación casual en la que se hablaba, ¡cómo no!, sobre la situación del país. Que ya quisiéramos tener un solo mal, incluso aunque fuera verdaderamente malo, pues, entonces, el sistema político y la ciudadanía podrían concentrarse en una sola cosa. Pero no, como en toda comedia de enredos, tenemos montones de problemas a la vez. Y, como atender todo a la vez es imposible —ni Superman lo logra—, una manera astuta de sobrevivir es escoger y enfrentar el problema más acuciante del día.

Sin duda, este es el de la inseguridad. Hay una instancia de coordinación entre los poderes de la República para hacer cambios a la legislación y ojalá acuerden cosas que, sin caer en el populismo penal, sean importantes. Sin embargo, aun cuando felizmente tuviesen tal sabiduría, el foco principal de la solución no está ahí, sino en la política pública, tanto la propiamente policial, incluida mejor inteligencia, como en las políticas preventivas de empleo, educación, urbanismo. Ahí es donde tenemos que ser mucho mejores de lo que somos. Importante que, orgullo de lado, el gobierno cumpla y se deje ayudar.

vargascullell@icloud.com

El autor es sociólogo, director del Programa Estado de la Nación.