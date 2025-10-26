Columnistas

Barrio Dent, el día de la lancha

Es de destacar que, junto a la rápida reacción de las Municipalidades de San José y Montes de Oca, se dio el ofrecimiento de ayuda de la Universidad de Costa Rica y todos trabajaron en equipo

Por Nuria Marín Raventós

Es grato observar cómo una calamidad hace surgir lo mejor de las personas y de las instituciones, más en momentos en que hay operadores públicos que polarizan, niegan responsabilidades e inundan al país con discursos tóxicos que erosionan la solidaridad y la colaboración que siempre han sido parte de los valores nacionales.








Nuria Marín Raventós

Licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica y Máster en Artes Liberales en Harvard University. Co-fundadora y Vicepresidenta del grupo empresarial "Alvarez y Marín Corporación". Mujer Empresaria del Año 2011, Premio Alborada, Programa de Desarrollo Mujer Empresaria, Cámara de Comercio. Profesora, analista y conferencista.

