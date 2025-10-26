Barrio Dent, el día de la lancha

Es grato observar cómo una calamidad hace surgir lo mejor de las personas y de las instituciones, más en momentos en que hay operadores públicos que polarizan, niegan responsabilidades e inundan al país con discursos tóxicos que erosionan la solidaridad y la colaboración que siempre han sido parte de los valores nacionales.

La quebrada los Negritos es una fuente de agua que, por muchos años, fue un dolor de cabeza debido a las frecuentes inundaciones, hasta que, en 1990, la Municipalidad de San José desvió su cauce al río Torres, lo que resolvió por varios años el problema.

Sin embargo, algo pasó en 2023 que hizo colapsar la tubería y, al no resolverse el problema, este mes sucedió lo impensable: una inundación en medio de la ciudad, concretamente en los barrios Dent y Escalante, que obligó al uso de una lancha de motor para rescatar a los afectados.

Celebro la rápida reacción de los cuerpos de emergencia, bomberos, municipalidades y vecinos organizados gracias al Comité de Emergencias de barrio Escalante, lo que evitó muertes y facilitó suministros básicos de manera expedita.

Es de destacar que, junto a la rápida reacción de las Municipalidades de San José y Montes de Oca, se dio el ofrecimiento de ayuda de la Universidad de Costa Rica (UCR), y todos trabajaron en equipo con urgencia para solventar el problema.

La UCR dará un gran aporte al facilitar lo mejor de su talento en geología, topografía e ingeniería para sugerir medidas de mitigación que funcionen en el corto plazo y de manera temporal, mientras una mesa técnica recién creada busque soluciones permanentes.

En lo negativo, destaca lo que se ha hecho habitual en el gobierno: el Ministerio de Obras Públicas y Transportes se ha desligado del evento y de la solución del problema, pese a que uno de sus agravantes son las inundaciones en la ruta de Circunvalación, a la altura de la Facultad de Derecho, y una causa conexa podría ser lo que los vecinos de ambos barrios han cuestionado: una construcción cercana a la quebrada.

Esperamos que los equipos de expertos puedan dar con la causa para tener la solución definitiva y ojalá que la sinergia entre municipalidades y la UCR dé una buena lección al Poder Ejecutivo, de cómo, uniendo esfuerzos es más fácil afrontar los problemas.

nmarin@alvarezymarin.com

Nuria Marín Raventós es politóloga.