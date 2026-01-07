Columnistas

Balance ambiental del país en el 2025: del liderazgo al estancamiento

La política climática costarricense ha sido eficaz en construir narrativa, planificación y reconocimiento internacional, pero falta intervención efectiva en problemáticas complejas

Por Lenin Corrales
Relleno sanitario El Huaso en Aserrí.
El país genera cada vez más desechos, recupera una fracción mínima y sigue dependiendo de la disposición final. (Albert Marín.)







