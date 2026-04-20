Columnistas

Baggio, Zidane y Montiel: tres penales, tres formas de enfrentar el miedo

El fútbol tiene esa crueldad hermosa: convertir once metros en un abismo

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Por Andrés Arias
Tres penales históricos: Baggio, Zidane y Montiel
Todos, alguna vez, llegaremos a un punto donde la situación nos supera, donde el silencio pesa y el miedo aprieta, donde una versión vieja de nosotros mismos puede fallar y otra, más valiente, más entera, todavía puede salvarnos. Tres penales históricos: Baggio, Zidane y Montiel. (Archivo LN/Fotocomposición)







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