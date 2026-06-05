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Bad Bunny y su Casita VIP desatan inesperada polémica en España

Lo que ha trascendido en las tertulias de la prensa del corazón, y también en los más sesudos análisis periodísticos, es que, si la Casita es tan del pueblo llano, ¿dónde están los llamados cuerpos ‘no normativos’?

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Por Gina Montaner
La Casita de Bad Bunny, estructura desmontable que el reguetonera lleva a sus conciertos
La decisión de quiénes entran en la Casita de Bad Bunny parece demostrar que el cuerpo sigue siendo un criterio de selección y éxito social, especialmente para las mujeres. (Archivo LN/Foto)







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Gina Montaner

Gina Montaner

Columnista y escritora. Su libro más reciente es 'Deséenme un buen viaje' (Editorial Planeta). En 2006 coordinó los ensayos publicados en 'Un día sin inmigrantes' (Grijalbo) y en 2009 publicó la novela 'La Mala fama' (Grijalbo, Mondadori). Actualmente vive en España.

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