Columnistas

Ataques del Ejecutivo a los jueces: el peligroso precedente que se instala en Costa Rica

El ascenso de fuerzas autoritarias y el debilitamiento de las democracias siempre, y sin excepción, llevan consigo el amedrentamiento, primero, y la captura, después, del aparato judicial

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Por Marco Feoli
Asociación de Costarricense de la Judicatura exigió a Rodrigo Chaves respeto a las actuaciones de los jueces y a la independencia del Poder Judicial.
Al presidente Rodrigo Chaves le hemos escuchado comentarios machistas, edadistas y homófobos, pero todo palidece frente a la teatral virulencia de sus ataques contra las instituciones de la justicia costarricense. (Rafael Pacheco Granados)







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Marco Feoli

Marco Feoli

Jefe del Grupo Regional de las Américas del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU y profesor del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la ONU. Fue viceministro y ministro de Justicia. Abogado especialista en Derechos Humanos.

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