Lina Abirafeh, es directora del Institute for Women’s Studies in the Arab World (IWSA) en la Lebanese American University, diserta y publica con frecuencia sobre una variedad de temas relacionados al género. En el 2018, Apolitical, una plataforma internacional para gobiernos, la nombró como una de las 100 personas más influyentes en el mundo en el ámbito de las políticas de género. © Project Syndicate 1995–2018