Columnistas

Así llega el conflicto en Irán a su casa

La disrupción en Ormuz está sacudiendo el mercado global de fertilizantes. El efecto ya es visible en los precios: la urea, el fertilizante más utilizado en el mundo, pasó de $484 a más de $750 la tonelada. Menos fertilizante se traduce en menores cosechas y menores cosechas significan menos maíz, menos trigo, menos arroz

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Por Luis Liberman y Daniel Ortiz
Buque portacontenedores surca las aguas del estrecho de Ormuz, en el golfo Pérsico.
Si el conflicto se prolonga, Irán ha amenazado con ir más lejos, bloquear el estrecho de Bab el-Mandeb, la puerta de entrada al canal de Suez, por donde transita el 25% del comercio mundial. (Shutterstock/Imagen)







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