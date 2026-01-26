Aquí y ahora, cada uno tiene su voto

Quizá los griegos de Pericles criticarían nuestra forma de entender la democracia. No tenemos esclavos, y las mujeres, así como los que no tenían educación, no votaban. Hoy, todos y cada uno pueden hacerlo. A sus ojos, lo nuestro sería un extraño igualitarismo. También les sorprendería que pudiéramos elegir a nuestras autoridades, pues, para ellos, esa función recaía en un rey.

Pero ojo: nuestros propios hombres de levita (nuestra oligarquía) pensarían algo similar y, de hecho, no los incluirían como votantes hasta bien avanzado el siglo XX. Además, imponían otros requisitos: saber leer, escribir y firmar; tener activos, es decir, bienes, y no ser clérigos.

Durante mucho tiempo, las elecciones fueron indirectas, mediante la escogencia de delegados. En 1949 se creó una autoridad independiente –no nombrada por partidos, sino por los jueces–, encargada de organizar las elecciones periódicas, bajo la tutela de la ciudadanía en cada mesa y del Tribunal Supremo de Elecciones. Democracia, al final, es aceptar el resultado electoral.

Desde 1949, las mujeres pueden votar. Desde principios de los años 60, parte de los proscritos de la guerra civil de 1948 pudieron volver a elegir a sus candidatos. Desde 1975, los comunistas pueden ser electos y hacer propaganda. ¿Cómo, entonces, no ejercer el voto y delegar nuestros intereses en quienes sí votan?

Permítanme, por eso, hacer este llamado a votar. Por eso escribo y hablo en esta ocasión. Pero no con un cuento de hadas, sino con crudeza. Sé que la situación es más grave en algunas regiones y grupos etarios. La inseguridad disparada, el endeudamiento de las familias y las personas a las que hay que cuidar son padecimientos cotidianos.

Algunos recordamos cuando hubo optimismo. Mientras los mecanismos de ascenso social fueron robustos, la gente aceptaba que algo quedara embarrado por ahí. Las familias hicieron un esfuerzo enorme por educar a sus hijos. Todavía hoy, casi la mitad de los padres de estudiantes universitarios de casas de enseñanza pública no completó la secundaria. Sin embargo, ya no existe la certeza de que una persona graduada encontrará empleo rápidamente, podrá tener casa propia y ayudar a quienes vienen detrás.

Lamentablemente, el sistema educativo no tuvo la flexibilidad necesaria para empalmar la oferta con la demanda productiva y descuidó la inversión, la buena formación y el sentido cívico.

La cobertura en salud se fue ampliando hasta acercarse a la universalidad, pero con rezagos importantes. El Estado no paga a la CCSS lo que corresponde por sus empleados, y mucho menos las obligaciones acumuladas. Las listas de espera crecen y superan el millón. Faltan centenares de Ebáis, hospitales y equipamiento, mientras el gobierno sigue parado sobre la manguera.

La distribución del ingreso se ha deteriorado en el largo plazo. No es cierto que seamos un país mayoritariamente de clase media. El primer 20% de los hogares debe sobrevivir con menos de ¢3.000 diarios por persona: son pobres o vulnerables. El segundo 20% vive con menos de ¢6.000 diarios; su problema es no caer en pobreza, como le ocurre a la mitad cada año. El tercer quintil vive con menos de ¢10.000 diarios; el cuarto, con menos de ¢17.000. Ojo: cada vez es más visible la riqueza ostentosa, aunque no caracteriza a todo el último 20%. Los verdaderamente ricos (los del Ferrari) son menos del 2%. Somos un país con un salto de ingresos muy pronunciado, como evidencian estas cifras.

Un colón fuerte –sobrevaluado– no solo beneficia a quienes tienen mayores ingresos y hoy cambian de carro o viajan frenéticamente. Cualquiera dirá que es posible comprar en China o en tiendas de cajón con los sobrantes de las grandes empresas de ventas por Internet.

Alegría hoy, pero el despertar con la goma del caso le tocará al próximo gobierno. Recuerdo el frenesí de consumo que precedió a nuestra mayor crisis, en 1980, cuando se sostuvo el tipo de cambio con un déficit comercial gigantesco. Hoy el contexto es distinto: el tipo de cambio está influido por flujos de divisas legítimos y no tan legítimos, pero masivos.

Los escándalos de corrupción y las estafas refuerzan la idea de que cada vez hay más cosas embarradas. Los indicadores de proceso están disparados. Los pleitillos terminan de convencernos de que no existe un juego político sincero. No es extraño, entonces, que la adscripción partidaria esté en un mínimo histórico y la abstención, en máximos.

Mi argumento, sin embargo, no busca enrolar gente en un partido. Hago política desde hace casi cuatro décadas, pero sin partido. Creo que la política puede mejorar la vida de las personas, aunque no toda política lo hace.

Cada vez que se acercan las elecciones, me viene a la memoria un poema: La firmita, de Aquileo J. Echeverría. Les comparto una selección arreglada de ese poema:

D. Masimino: –Mirá, por vida tuyita, /no fregués, que no he de dala, /así me la pida el rey/ o el mismisísimo Papa. Activista: –Pero, hombre, reflesioná;/ no sos hijo de esta patria?/ ¿’Onde demonios nasiste? /’Onde nasieron tus tatas? D. Masimino: –¡Aquí!…También mis agüelos /y sus padres y sus mamas,/ y las mamas y los padres de sus tatararatátas; /y hasta Adán, si vos querés, /pero no la doy, ¡carasta! Activista: –Vos sos hombre, Masimino?/ o decí lo que te falta. / ¿No echamos todos la firma?/¡Por qué no habis vos de echála! D. Masimino: –Porque no quiero, ¿entendés?, /porque no me da la gana. /Vos bien sabés que a los perros /una sola ves los capan. D. Masimino: –A mí pídamen la vida, / ¡Pero la firma!… ¡Mirala!…

No es un poema sobre la política partidista, sino sobre su costo humano. Es la crónica de cómo la “gran política” se ensaña con la vida pequeña y de la digna terquedad con la que el pueblo se niega a ser cómplice por segunda vez.

Negarse a firmar, a adscribirse a un partido, puede ser un acto de soberanía ciudadana: castigar y exigir corrección. Pero de ahí a no votar hay una gran distancia.

Imaginemos a alguien que ya no cree en nada y que, en lugar de hundirse, convierte ese desencanto en una estrategia práctica: “Sé que todo está corrupto, pero voy a jugar el juego y sacar provecho donde pueda”. Es un cinismo funcional, y resulta mucho más peligroso que la ingenuidad, porque perpetúa el sistema mientras nos hace creer que somos realistas.

Como sociedad, ya hemos probado el mensaje del cambio en tres ocasiones, a veces manso, a veces con falsa ira. En esas vacilaciones, ha crecido el descrédito.

En febrero también se elige la Asamblea Legislativa. Podemos proponernos que los peores no lleguen y hacerles saber que es indispensable recuperar la credibilidad, que las tretas hacen daño, que dan pena y que terminan en llanto, como dice la canción. Es necesario entregar resultados.

Cada persona tiene su voto. Cada uno de nosotros puede contribuir a moldear la política de los próximos cuatro años y, un poco, la de nuestros hijos, nietos, bisnietos y tataranietos.

También es indispensable generar contrapesos para que nadie se quede con todo, para que haya rendición de cuentas y para que el poder no sea absoluto. Sí: que los diablos cuiden a los diablos. Eso ayuda.

Ahora sí, ¿’onde demonios naciste? Mi llamado no es a la ilusión, sino a la utilidad: que no sea cínica, sino cívica. ¡A votar!

miguel.gutierrez.saxe@gmail.com

Miguel Gutiérrez Saxe es economista.