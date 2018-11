A don Pepe le ofrecieron la dictadura en dos ocasiones. La primera, a los pocos días de triunfar la revolución, cuando sectores poderosos que lo habían apoyado le pidieron que tomara el poder indefinidamente, que no entregara la presidencia a Otilio Ulate y que anulara las conquistas sociales de Calderón Guardia; y la segunda, cuando perdió Liberación Nacional las elecciones por primera vez en 1958, y sectores radicales de izquierda le propusieron no entregar el poder a Mario Echandi porque era propicia la ocasión para hacerlo todo de una vez y no permitir que un político de extrema derecha llegara a la presidencia de la República con la posibilidad de anular toda la obra revolucionaria de la Junta de Gobierno y lo que se había logrado en su administración de 1953 a 1958.